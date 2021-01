Call of Duty Warzone: un torneo con premio da $250.000 nel caos tra accuse di cheat e community in subbuglio (Di venerdì 22 gennaio 2021) La scorsa notte su Twitch si è tenuto un torneo di Call of Duty Warzone con un montepremi in palio di 250.000 dollari. Ebbene, secondo quanto riportato da diverse persone, questo torneo è stato rovinato da un presunto cheater e ciò ha portato la community del gioco a chiedere misure anti-cheat il più presto possibile. Il torneo a tre squadre, che ha visto protagonisti alcuni dei più grandi nomi di Warzone, ha subito un contraccolpo nella penultima partita dell'ultimo giorno dell'evento, dopo che più giocatori hanno accusato un giocatore canadese di nome Metzy di utilizzare un aimbot. La clip è stata condivisa e mostra il giocatore puntare subito l'arma addosso ad un nemici non appena salta fuori da una finestra: perché ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 22 gennaio 2021) La scorsa notte su Twitch si è tenuto undiofcon un montepremi in palio di 250.000 dollari. Ebbene, secondo quanto riportato da diverse persone, questoè stato rovinato da un presuntoer e ciò ha portato ladel gioco a chiedere misure anti-il più presto possibile. Ila tre squadre, che ha visto protagonisti alcuni dei più grandi nomi di, ha subito un contraccolpo nella penultima partita dell'ultimo giorno dell'evento, dopo che più giocatori hanno accusato un giocatore canadese di nome Metzy di utilizzare un aimbot. La clip è stata condivisa e mostra il giocatore puntare subito l'arma addosso ad un nemici non appena salta fuori da una finestra: perché ...

carolinemarins_ : @9090julia mato uns cara online no call of duty hahahahaha - errrKRM : Lo afferma Gianluzh, leader di un team di call of duty che insulta i genitori e flexa di avere un guadagno e una ra… - Eurogamer_it : #CallofDutyWarzone e il presunto cheater: Activision deve migliorare il suo sistema anti-cheat. - GamingToday4 : Call of Duty Warzone: eSporter vogliono un anti-cheat migliore, tornei ingiocabili - PlayStationBit : La #Stagione1 si arricchisce sempre più. @Activision #CoD -