Ambiente e impegno sociale entrano nello statuto di Snam (di G. Lonardi)

(di Giorgio Lonardi) Sarà Snam la prima impresa italiana quotata in Borsa a inserire nello statuto societario i criteri ESG (Ambiente, sociale e governance) come "purpose", ovvero scopo aziendale. La proposta verrà fatta dal board, guidato dall'amministrato delegato Marco Alverà, all'assemblea straordinaria di Snam che si svolgerà il 2 febbraio. A dare la notizia è stata EticaNews sottolineando che si tratta di "una proposta di modifica statutaria senza precedenti" nel nostro Paese. L'inserimento dei principi ESG nello statuto in forma vincolante alza l'asticella della corsa alla sostenibilità fra le società quotate in Italia. In questo momento Snam è in testa ma presto arriveranno gli altri.

