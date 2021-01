Viminale condannato per aver respinto un migrante (Di giovedì 21 gennaio 2021) Mauro Indelicato Il ministero dell'Interno deve adesso esaminare la domanda di asilo di un giovane pachistano rintracciato a Trieste e riammesso in Slovenia nello scorso mese di luglio. La sentenza del tribunale di Roma è destinata a far discutere Rintracciato a Trieste dopo essere entrato illegalmente in Italia via terra e respinto in Slovenia. Per questa azione però adesso il Viminale è stato condannato dal tribunale di Roma, il quale ha accolto il ricorso di un giovane pachistano. La storia in questione è iniziata a luglio, quando Mahmood, questo il nome del ragazzo, è riuscito a raggiungere la frontiera di Trieste dalla Bosnia. Qui era arrivato diversi mesi prima dal Pakistan, suo Paese di origine. Chi attraversa la rotta balcanica il più delle volte rimane bloccato proprio in Bosnia. Per questo in ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 21 gennaio 2021) Mauro Indelicato Il ministero dell'Interno deve adesso esaminare la domanda di asilo di un giovane pachistano rintracciato a Trieste e riammesso in Slovenia nello scorso mese di luglio. La sentenza del tribunale di Roma è destinata a far discutere Rintracciato a Trieste dopo essere entrato illegalmente in Italia via terra ein Slovenia. Per questa azione però adesso ilè statodal tribunale di Roma, il quale ha accolto il ricorso di un giovane pachistano. La storia in questione è iniziata a luglio, quando Mahmood, questo il nome del ragazzo, è riuscito a raggiungere la frontiera di Trieste dalla Bosnia. Qui era arrivato diversi mesi prima dal Pakistan, suo Paese di origine. Chi attrsa la rotta balcanica il più delle volte rimane bloccato proprio in Bosnia. Per questo in ...

tanzmax : @tusitala_andrea talmente attenti che il viminale è stato appena condannato con un'ordinanza a suo modo storica e… - neverblondie : RT @unoscribacchino: I respingimenti italiani in Slovenia? Illegittimi. Condannato il ministero dell’Interno. Il Viminale ha esposto con… - carmine_maturo : RT @GreenItalia1: ?I respingimenti in #Slovenia operati dal @Viminale sono illegittimi. A stabilirlo il Tribunale di Roma: 'hanno esposto c… - Anubi_Inpw : RT @GreenItalia1: ?I respingimenti in #Slovenia operati dal @Viminale sono illegittimi. A stabilirlo il Tribunale di Roma: 'hanno esposto c… - antoniodb69 : RT @giullimer: Il tribunale di Roma condanna il Viminale: i respingimenti informali in Slovenia violano le leggi. Il ministero li fa applic… -