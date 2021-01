Una bambina di 10 anni fa una "Black out" challenge su Tik Tok. In rianimazione a Palermo (Di giovedì 21 gennaio 2021) Si è legata la cintura alla gola per partecipare su TikTok, uno dei social più seguiti dagli adolescenti, a Black out challenge, una prova di soffocamento estremo. Una prova che si è trasformata in tragedia. Una bimba di 10 anni si trova ricoverata da ieri in rianimazione all’ospedale “di Cristina” di Palermo dove è arrivata, accompagnata dai genitori, in arresto cardiocircolatorio dovuto a un’asfissia prolungata. Il suo cuore, si sarebbe fermato per alcuni interminabili minuti prima di ricominciare a battere grazie alle manovre rianimatorie eseguite dal personale sanitario. Le sue condizioni restano molto critiche. Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 21 gennaio 2021) Si è legata la cintura alla gola per partecipare su TikTok, uno dei social più seguiti dagli adolescenti, aout, una prova di soffocamento estremo. Una prova che si è trasformata in tragedia. Una bimba di 10si trova ricoverata da ieri inall’ospedale “di Cristina” didove è arrivata, accompagnata dai genitori, in arresto cardiocircolatorio dovuto a un’asfissia prolungata. Il suo cuore, si sarebbe fermato per alcuni interminabili minuti prima di ricominciare a battere grazie alle manovre rianimatorie eseguite dal personale sanitario. Le sue condizioni restano molto critiche.

Ultime Notizie dalla rete : Una bambina Invia video pornografici a una bambina: denunciato dai carabinieri di Capoterra L'Unione Sarda TikTok, bimba di 10 anni si lega cintura al collo per il Blackout challenge: è in rianimazione

Una sfida di soffocamento per gareggiare su TikTok. Non è una follia, ma pura realtà che vede ora in condizioni gravissime una bambinba di 10 anni. Si è legata la ...

Una sfida di soffocamento per gareggiare su TikTok. Non è una follia, ma pura realtà che vede ora in condizioni gravissime una bambinba di 10 anni. Si è legata la ...