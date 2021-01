Toti: “Campagna acquisti del governo continua. Partito di Conte? Non mi interessa” (Di giovedì 21 gennaio 2021) GENOVA – “La campagna acquisti del governo continua: ha a che fare con esponenti di gruppi che, tra taglio del numero dei parlamentari e percentuali ballerine dei sondaggi, hanno desiderio di continuare la carriera politica e si guardano intorno. Forza Italia è uno di questi gruppi e partiti, così come il Movimento 5 Stelle, che ha tante persone incerte sul proprio futuro piuttosto che sul futuro del Paese”. Così il presidente della Regione Liguria e leader di Cambiamo!, Giovanni Toti, a “Radio anch’io” su Radio 1 Rai. Leggi su dire (Di giovedì 21 gennaio 2021) GENOVA – “La campagna acquisti del governo continua: ha a che fare con esponenti di gruppi che, tra taglio del numero dei parlamentari e percentuali ballerine dei sondaggi, hanno desiderio di continuare la carriera politica e si guardano intorno. Forza Italia è uno di questi gruppi e partiti, così come il Movimento 5 Stelle, che ha tante persone incerte sul proprio futuro piuttosto che sul futuro del Paese”. Così il presidente della Regione Liguria e leader di Cambiamo!, Giovanni Toti, a “Radio anch’io” su Radio 1 Rai.

fontanabuona : Toti: “Verso il ritorno in giallo”. Il punto sulla campagna vaccini e sulla scuola - lucainge_tweet : Toti: “Verso il ritorno in giallo”. Il punto sulla campagna vaccini e sulla scuola - tigullio_tweet : Toti: “Verso il ritorno in giallo”. Il punto sulla campagna vaccini e sulla scuola - TigullioWebNews : Toti: 'Verso il ritorno in giallo'. Il punto sulla campagna vaccini e sulla scuola - - antondepierro : RT @antondepierro: Pubblicare foto di #bambini in ginocchio a #scuola,per denunciare un'inefficienza gestionale,peraltro pressoché infondat… -