Temptation Island Chiofalo: dovevi andare da uno psicologo (Di giovedì 21 gennaio 2021) Francesco Chiofalo si trova ancora ad Instanbul dopo il suo ritocchino al naso; durante una giornata di routine per l’influencer romano, in molti lo attaccano per le sue scelte. Lenticchio si difende con serenità dalle accuse “l’80 percento degli uomini famosi sono rifatti in faccia”. Francesco Chiofalo, a causa dell’intervento di chirurgia estetica al naso svolto la settimana scorsa, al momento si trova ancora ad Instanbul. Tra una sponsorizzazione Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di giovedì 21 gennaio 2021) Francescosi trova ancora ad Instanbul dopo il suo ritocchino al naso; durante una giornata di routine per l’influencer romano, in molti lo attaccano per le sue scelte. Lenticchio si difende con serenità dalle accuse “l’80 percento degli uomini famosi sono rifatti in faccia”. Francesco, a causa dell’intervento di chirurgia estetica al naso svolto la settimana scorsa, al momento si trova ancora ad Instanbul. Tra una sponsorizzazione Articolo completo: dal blog SoloDonna

sonoindecisa : Questo programma è un mix tra ex on the beach, Uomini&Donne, Temptation island e grande fratello.… - sonoingenua_ : RT @Emma_st93: Dite a cespuglietto che per le selezioni di Temptation Island deve presentarsi il prossimo anno. #lapupaeilsecchione - Twitme46689319 : Ma perche nessuno chiede a Carlotta i retroscena di Temptation island??? Io avrei mille domande da farle! #tzvip - UnForestiero_ : Cazzo è temptation island? #lapupaeilsecchioneeviceversa #lapupaeilsecchione - ilariasegalini : RT @Emma_st93: Dite a cespuglietto che per le selezioni di Temptation Island deve presentarsi il prossimo anno. #lapupaeilsecchione -

Ultime Notizie dalla rete : Temptation Island "Temptation Island", Alberto e Speranza si sono ritrovati: proposta di matrimonio da film TGCOM Temptation Island, un’amata protagonista ritrova l’amore: “Lo amo da morire”

Temptation Island, un’amata protagonista del docu-reality di Canale 5 ritrova l’amore: “Lo amo da morire”. Temptation Island, un’amata protagonista del docu-reality di Canale 5 ritrova l’amore: “Lo am ...

Temptation Island: Annamaria Laino litigio sui social

Annamaria Laino ha di recente postato nelle sue stories un particolare commento che tira in ballo lei e Speranza Capasso, accusandole di essere ...

Temptation Island, un’amata protagonista del docu-reality di Canale 5 ritrova l’amore: “Lo amo da morire”. Temptation Island, un’amata protagonista del docu-reality di Canale 5 ritrova l’amore: “Lo am ...Annamaria Laino ha di recente postato nelle sue stories un particolare commento che tira in ballo lei e Speranza Capasso, accusandole di essere ...