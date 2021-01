Si strangola con una cintura per una sfida su TikTok: bimba di 10 anni in coma a Palermo (Di giovedì 21 gennaio 2021) Roma, 21 gen – Ennesima follia legata ai social network e al disagio giovanile ci giunge da Palermo, dove una bimba di dieci anni, partecipando al Blackout challenge su TikTok, si è strangolata finendo in ospedale in condizioni gravissime. La bimba si soffoca per una sfida su TikTok, è gravissima La prova di soffocamento estremo che a quanto pare si starebbe diffondendo tra giovani e giovanissimi, veicolata sul noto social di derivazione cinese – e che ne segue altre, quasi tutte all’insegna dell’autolesionismo – consiste nell’infliggersi da soli una lunga, prolungata asfissia. La bimba infatti si è legata una cintura al collo e l’ha stretta, provocandosi un arresto cardiocircolatorio, per poter partecipare alla ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 21 gennaio 2021) Roma, 21 gen – Ennesima follia legata ai social network e al disagio giovanile ci giunge da, dove unadi dieci, partecipando al Blackout challenge su, si èta finendo in ospedale in condizioni gravissime. Lasi soffoca per unasu, è gravissima La prova di soffocamento estremo che a quanto pare si starebbe diffondendo tra giovani e giovanissimi, veicolata sul noto social di derivazione cinese – e che ne segue altre, quasi tutte all’insegna dell’autolesionismo – consiste nell’infliggersi da soli una lunga, prolungata asfissia. Lainfatti si è legata unaal collo e l’ha stretta, provocandosi un arresto cardiocircolatorio, per poter partecipare alla ...

zazoomblog : Si strangola con una cintura per una sfida su TikTok: bimba di 10 anni in coma a Palermo - #strangola #cintura… - FullMoonInTDark : @bellissima2021 @GINA32451015 @masistia Ci sono anche cani che con la pettorina non possono essere condotti in modo… - ArcangeloTito : @antonioripa @Libero672 @Antonio_Caramia @Miti_Vigliero @colvieux @manginobrioches @ScaltritiLab @matteograndi… - sicciaroto : RT @CicRosina: se Italia Viva continuerà a far parte del governo secondo me la Bellanova a Renzi lo strangola con una mano - Luca80093108 : RT @CicRosina: se Italia Viva continuerà a far parte del governo secondo me la Bellanova a Renzi lo strangola con una mano -

Ultime Notizie dalla rete : strangola con Si strangola con una cintura per una sfida su TikTok: bimba di 10 anni in coma a Palermo Il Primato Nazionale Tenta di strangolare l’ex moglie e di sfregiarla. Arrestato 50enne

Per lungo tempo ha sottoposto la moglie ad aggressioni fisiche e verbali, tanto da farle avere bisogno delle cure dei medici e dell’intervento della Polizia. Dopo la separazione le angherie sono andat ...

La tragedia di Cozzo: gioco mortale, il bambino di 8 anni strangolato dalla felpa

Chiarita la dinamica dell'incidente di cui è rimasto vittima in piccolo richiedente asilo nella comunità per migranti di via Roma ...

Per lungo tempo ha sottoposto la moglie ad aggressioni fisiche e verbali, tanto da farle avere bisogno delle cure dei medici e dell’intervento della Polizia. Dopo la separazione le angherie sono andat ...Chiarita la dinamica dell'incidente di cui è rimasto vittima in piccolo richiedente asilo nella comunità per migranti di via Roma ...