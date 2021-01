“Raccolta differenziata oltre il 73% a Bergamo nel 2020”: tutti i dati (Di giovedì 21 gennaio 2021) Supera quota 73% la Raccolta differenziata in città: è questo il risultato complessivo del 2020 per quel che riguarda la Raccolta dei rifiuti a Bergamo, un risultato in netto incremento rispetto al 2019 (+1,7%), record per il capoluogo. 58.270 tonnellate è il dato complessivo dei rifiuti prodotti dalla città nel 2020, 4.000 tonnellate in meno rispetto al 2019, – 6,42% rispetto al 2019. Incide fortemente la flessione della frazione indifferenziata, dato che registra un rotondo – 12%, con 2.182 tonnellate di rifiuto prodotto in meno. Incide, evidentemente, la riduzione dell’attività di ristoranti e alberghi, effetto delle disposizioni anti-covid decise dal Governo e dalla Regione lungo l’arco di gran parte del 2020. Scende notevolmente anche il ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 21 gennaio 2021) Supera quota 73% lain città: è questo il risultato complessivo delper quel che riguarda ladei rifiuti a, un risultato in netto incremento rispetto al 2019 (+1,7%), record per il capoluogo. 58.270 tonnellate è il dato complessivo dei rifiuti prodotti dalla città nel, 4.000 tonnellate in meno rispetto al 2019, – 6,42% rispetto al 2019. Incide fortemente la flessione della frazione in, dato che registra un rotondo – 12%, con 2.182 tonnellate di rifiuto prodotto in meno. Incide, evidentemente, la riduzione dell’attività di ristoranti e alberghi, effetto delle disposizioni anti-covid decise dal Governo e dalla Regione lungo l’arco di gran parte del. Scende notevolmente anche il ...

