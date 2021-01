"Questo Centrodestra non mi piace Ma non sosterrò il governo Conte" (Di giovedì 21 gennaio 2021) "Chi mi conosce sa che sono persona tenace, determinata, critica, coerente, leale e libera. Forse queste non sono qualità apprezzate dalla politica tutta, ma il mio carattere non può piegarsi a 56 anni dopo un percorso di vita che mi ha vista sempre con coraggio perseguire le idee e i valori che ho ritrovato prima nell’area socialista e poi nello schieramento di Centrodestra che, oggi... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di giovedì 21 gennaio 2021) "Chi mi conosce sa che sono persona tenace, determinata, critica, coerente, leale e libera. Forse queste non sono qualità apprezzate dalla politica tutta, ma il mio carattere non può piegarsi a 56 anni dopo un percorso di vita che mi ha vista sempre con coraggio perseguire le idee e i valori che ho ritrovato prima nell’area socialista e poi nello schieramento diche, oggi... Segui su affaritaliani.it

