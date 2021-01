Pago e Serena Enardu, lo scoop a Casa Chi: “Hanno ripreso…” (Di giovedì 21 gennaio 2021) Pago ha rilasciato un’intervista a Casa Chi. Tra i tanti argomenti trattati, tra cui spicca ovviamente il “capitolo Serena Enardu”, il cantante ha commentato la sua esclusione dal Festival di Sanremo 2021. Reduce dal successo ottenuto a Tale e Quale Show, il cantante pensava fosse il momento giusto per debuttare sul palco dell’Ariston, ma purtroppo le tre canzoni da lui presentate sono state scartate tutte. E a Casa Chi confida di essere rimasto molto colpito dai nomi dei Big in gara: “Sono state fatte delle scelte belle mirate anche per quanto riguarda quello che succede musicalmente adesso”, le sue parole. Ma secondo Pago il fatto di escludere alcuni nomi importanti dal prossimo Festival evidenzia il fatto che Amadeus stia seguendo una linea ben precisa: “Non gli si può dire niente ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 21 gennaio 2021)ha rilasciato un’intervista aChi. Tra i tanti argomenti trattati, tra cui spicca ovviamente il “capitolo”, il cantante ha commentato la sua esclusione dal Festival di Sanremo 2021. Reduce dal successo ottenuto a Tale e Quale Show, il cantante pensava fosse il momento giusto per debuttare sul palco dell’Ariston, ma purtroppo le tre canzoni da lui presentate sono state scartate tutte. E aChi confida di essere rimasto molto colpito dai nomi dei Big in gara: “Sono state fatte delle scelte belle mirate anche per quanto riguarda quello che succede musicalmente adesso”, le sue parole. Ma secondoil fatto di escludere alcuni nomi importanti dal prossimo Festival evidenzia il fatto che Amadeus stia seguendo una linea ben precisa: “Non gli si può dire niente ...

