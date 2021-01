Napoli, De Magistris: “Contro la Juve abbiamo perso per una seria di coincidenze sfortunate” (Di giovedì 21 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Alla fine abbiamo perso per una seria di coincidenze sfortunate. Le lacrime di Insigne, il rigore sbagliato, purtroppo è andata così”. Con queste parole il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, intervenuto a ‘Un giorno da pecora’, su Radio 1, commenta la sconfitta del Napoli nella finale di Supercoppa Contro la Juventus. Ha sentito Insigne a fine partita? “Non ho il cellulare di Insigne, ho quello di De Laurentiis, ma non ho sentito il presidente dopo la partita”. E ha ammesso che tra Renzi e il patron del Calcio Napoli preferisce il secondo: “È una domanda difficile, ma mi sta più simpatico De Laurentiis. Come sapete tra noi i rapporti non ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 21 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– “Alla fineper unadi. Le lacrime di Insigne, il rigore sbagliato, purtroppo è andata così”. Con queste parole il sindaco di, Luigi de, intervenuto a ‘Un giorno da pecora’, su Radio 1, commenta la sconfitta delnella finale di Supercoppalantus. Ha sentito Insigne a fine partita? “Non ho il cellulare di Insigne, ho quello di De Laurentiis, ma non ho sentito il presidente dopo la partita”. E ha ammesso che tra Renzi e il patron del Calciopreferisce il secondo: “È una domanda difficile, ma mi sta più simpatico De Laurentiis. Come sapete tra noi i rapporti non ...

