MotoGP, Ducati e Dorna raggiungono l’accordo. Casa di Borgo Panigale in top class fino al 2026 (Di giovedì 21 gennaio 2021) Ducati e Dorna hanno raggiunto un accordo: la Casa di Borgo Panigale rimarrà in MotoGP almeno fino al 2026. I grandi costruttori della top class del Motomondiale hanno attualmente un contratto siglato con Dorna fino al termine della stagione 2021, ma Ducati ha già confermato la sua presenza nella classe regina per ulteriori cinque Campionati del Mondo. Il team italiano proseguirà dunque un’avventura cominciata nel 2003 e che fino a questo momento ha portato ad un titolo iridato, ottenuto nel 2007 con l’australiano Casey Stoner. Claudio Domenicali, CEO Ducati, ha commentato così l’accordo con Dorna: “Le ... Leggi su oasport (Di giovedì 21 gennaio 2021)hanno raggiunto un accordo: ladirimarrà inalmenoal. I grandi costruttori della topdel Motomondiale hanno attualmente un contratto siglato conal termine della stagione 2021, maha già confermato la sua presenza nellae regina per ulteriori cinque Campionati del Mondo. Il team italiano proseguirà dunque un’avventura cominciata nel 2003 e chea questo momento ha portato ad un titolo iridato, ottenuto nel 2007 con l’australiano Casey Stoner. Claudio Domenicali, CEO, ha commentato cosìcon: “Le ...

