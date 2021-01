“Misteriosa epidemia” a Pulla | almeno 30 persone ricoverate con epilessia | febbre | convulsioni e vertigini Accertamenti in corso

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 21 gennaio 2021)trentasono statein un campo medico allestito d’emergenza nel villaggio di, nello stato dell’Andhra Pradesh, colpite dai sintomi di quella che le autorità locali citate dai quotidiano internazionali definiscono come un’di cui non si conosce l’origine. I medici che li stanno trattando spiegano che tutti i pazienti soffrono di episodi die vomito. Le autorità del distretto hanno dichiarato ai media di avere avviatosull’acqua, le fognature, la discarica e tutte le altre possibili forme di inquinamento nel villaggio, aggiungendo che al momento le cause non sono state individuate. L’episodio ricorda ...