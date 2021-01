La pupa e il secchione, ‘è nato l’amore sul set’: cosa svela in anteprima Pucci (Di giovedì 21 gennaio 2021) Da giovedì 21 gennaio arriva su Italia 1 una nuova stagione de ‘La pupa e il secchione e Viceversa’ e sul set è nato l’amore tra due concorrenti. A condurre questa edizione saranno la pupa per antonomasia Francesca Cipriani e il comico Andrea Pucci che ha preso il posto di Paolo Ruffini. LEGGI ANCHE:– La pupa e il secchione, Paolo Ruffini silurato dal programma: ha reagito così Deve ancora iniziare il reality show ma già promette scintille, almeno stando alle anticipazioni rilasciate proprio da Pucci in un’intervista al settimanale Chi. “Alla fine un amore è nato tra un secchione e una pupa. E abbiamo vinto” Andrea Pucci su ‘Chi’ Chi sarà capitolato sotto le ... Leggi su funweek (Di giovedì 21 gennaio 2021) Da giovedì 21 gennaio arriva su Italia 1 una nuova stagione de ‘Lae ile Viceversa’ e sul set ètra due concorrenti. A condurre questa edizione saranno laper antonomasia Francesca Cipriani e il comico Andreache ha preso il posto di Paolo Ruffini. LEGGI ANCHE:– Lae il, Paolo Ruffini silurato dal programma: ha reagito così Deve ancora iniziare il reality show ma già promette scintille, almeno stando alle anticipazioni rilasciate proprio dain un’intervista al settimanale Chi. “Alla fine un amore ètra une una. E abbiamo vinto” Andreasu ‘Chi’ Chi sarà capitolato sotto le ...

