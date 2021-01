La mano tesa di Renzi e la mossa di Conte: spiragli di pace dopo i sondaggi (Di giovedì 21 gennaio 2021) Lo spauracchio delle elezioni anticipate sono più vicine di qualche giorno fa. E le intenzioni di voto pubblicate da Alessandra Ghisleri potrebbero spingere i 'Renziani' verso un ricongiungimento in ... Leggi su today (Di giovedì 21 gennaio 2021) Lo spauracchio delle elezioni anticipate sono più vicine di qualche giorno fa. E le intenzioni di voto pubblicate da Alessandra Ghisleri potrebbero spingere i 'ani' verso un ricongiungimento in ...

xRossiMaria : RT @MiguelCalabria3: Buongiorno a tutti! Lo splendore dell'amicizia, non è la mano tesa, né il sorriso gentile, né la gioia della compagni… - cheposoaigor2 : RT @MiguelCalabria3: Buongiorno a tutti! Lo splendore dell'amicizia, non è la mano tesa, né il sorriso gentile, né la gioia della compagni… - Today_it : La mano tesa di Renzi e la mossa di Conte: spiragli di pace dopo i sondaggi - nicomanetta1 : Catanzaro, mano tesa a diversabili e anziani: ecco il taxi solidale - Gazzetta del Sud - Edizione Catanzaro, Croton… - pedro_cordob : RT @MiguelCalabria3: Buongiorno a tutti! Lo splendore dell'amicizia, non è la mano tesa, né il sorriso gentile, né la gioia della compagni… -

Ultime Notizie dalla rete : mano tesa Catanzaro, mano tesa a diversabili e anziani: ecco il taxi solidale Gazzetta del Sud - Edizione Catanzaro, Crotone, Vibo Genzano – Mano tesa all’anziana donna che vive in ripari di fortuna e rifiuta ogni aiuto

Sempre più spesso capita di imbattersi in alcuni post che evidenziano le condizioni in cui vive un’anziana senzatetto di Genzano. La signora C.C., cui non specifichiamo il nome per esteso ed altri dat ...

Un funzionario dell’Anas commissario per il Tenda

Nicola Prisco è l’ingegnere chiamato a mettere mano al punto nodale di collegamento con Francia e Liguria. Il Governo ha dunque optato per la soluzione “tecnica” facendo cadere le due opzioni politich ...

Sempre più spesso capita di imbattersi in alcuni post che evidenziano le condizioni in cui vive un’anziana senzatetto di Genzano. La signora C.C., cui non specifichiamo il nome per esteso ed altri dat ...Nicola Prisco è l’ingegnere chiamato a mettere mano al punto nodale di collegamento con Francia e Liguria. Il Governo ha dunque optato per la soluzione “tecnica” facendo cadere le due opzioni politich ...