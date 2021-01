GF Vip 5, Rosalinda in lacrime: dubbi sul fidanzato (Di giovedì 21 gennaio 2021) Rosalinda Cannavò - US Endemol Shine La storia tra Rosalinda e Giuliano mostra segni di cedimento. La gieffina, ieri sera, ha vissuto un momento di debolezza a seguito della telefonata avuta con i genitori e con la sorella, che le avrebbe detto qualcosa di molto importante sul fidanzato. Quest’ultimo, infatti, ha inviato ai genitori dell’attrice un messaggio in cui ha chiesto loro di tranquillizzarla, decidendo però di interrompere per un momento i rapporti con la famiglia della concorrente. “Non è la prima volta che succede, io me l’aspettavo. Mi manca però sono stanca di questi comportamenti, perché loro non c’entrano niente (…) Ogni volta che c’è un litigio con me se la prende con loro. Quando parlo di evoluzione del nostro rapporto intendo anche questo” spiega Rosalinda agli altri inquilini, stanca di una ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 21 gennaio 2021)Cannavò - US Endemol Shine La storia trae Giuliano mostra segni di cedimento. La gieffina, ieri sera, ha vissuto un momento di debolezza a seguito della telefonata avuta con i genitori e con la sorella, che le avrebbe detto qualcosa di molto importante sul. Quest’ultimo, infatti, ha inviato ai genitori dell’attrice un messaggio in cui ha chiesto loro di tranquillizzarla, decidendo però di interrompere per un momento i rapporti con la famiglia della concorrente. “Non è la prima volta che succede, io me l’aspettavo. Mi manca però sono stanca di questi comportamenti, perché loro non c’entrano niente (…) Ogni volta che c’è un litigio con me se la prende con loro. Quando parlo di evoluzione del nostro rapporto intendo anche questo” spiegaagli altri inquilini, stanca di una ...

