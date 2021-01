Durissimo scontro tra Nuzzi e Selvaggia Lucarelli su Ciontoli: «Proposte indegne», «ghigno feroce» (Di giovedì 21 gennaio 2021) Nuovo scontro tra Gianluigi Nuzzi e Selvaggia Lucarelli. Il conduttore di Quarto Grado, programma in onda su Rete 4 ha attaccato la giornalista su Instagram per l’intervista ad Antonio Ciontoli, condannato a 14 anni di reclusione per l’omicidio di Marco Vannini nel 2015. Nuzzi infuriato La madre del ragazzo ucciso sei anni fa, Marina Conte, ha fatto sapere – con una nota – di essere stata invitata dalla Lucarelli per un confronto con l’assassino del figlio. La mamma della vittima ha svelato anche che non solo la Lucarelli l’avrebbe invitata per un confronto con Ciontoli, ma al suo netto rifiuto non le avrebbe concesso neanche il diritto di replica. L’episodio ha fatto infuriare Nuzzi, che con un post su Instagram ha ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 21 gennaio 2021) Nuovotra Gianluigi. Il conduttore di Quarto Grado, programma in onda su Rete 4 ha attaccato la giornalista su Instagram per l’intervista ad Antonio, condannato a 14 anni di reclusione per l’omicidio di Marco Vannini nel 2015.infuriato La madre del ragazzo ucciso sei anni fa, Marina Conte, ha fatto sapere – con una nota – di essere stata invitata dallaper un confronto con l’assassino del figlio. La mamma della vittima ha svelato anche che non solo lal’avrebbe invitata per un confronto con, ma al suo netto rifiuto non le avrebbe concesso neanche il diritto di replica. L’episodio ha fatto infuriare, che con un post su Instagram ha ...

