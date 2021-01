Dritto e Rovescio | Briatore contro Ciampolillo | «Questo è scemo | si deve far ricoverare Uno così è da pigliare a calci in cul*»

Leggi su davidemaggio

(Di venerdì 22 gennaio 2021), Flaviovsper me è“. Flavionon è andato per il sottile. A, l’imprenditore – collegato da Montecarlo – si è lasciato andare a giudizi pesanti su Alfonso, il senatore M5S diventato protagonista del voto di fiducia dato in extremis al governo Conte. “Unoin” si è sfogato il patron del Billionaire. A far perdere le staffe all’imprenditore, alcune dichiarazioni di, che in una vecchia intervista – riproposta da Paolo Del Debbio – definiva come suo obiettivo da senatore quello di “togliere i contributi ...