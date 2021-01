Discesa di Crans-Montana: startlist del 22 gennaio 2021 (Di giovedì 21 gennaio 2021) Sofia Goggia partirà con il numero nove e dopo Ledecka e Suter nella gara in programma domani venerdì 22 gennaio 2021 a partire dalle 10.00. Sono otto le azzurre al via nella Discesa di Crans-Montana: Bassino con il 10 poi dal 17 al 19 Curtoni, Pirovano e Brignone. Discesa di Crans-Montana: che cosa potrebbe succedere? Con l’incognita sulle condizioni meteo la prima gara di Crans-Montana di domani, venerdì 22 gennaio 2021, si aprirà alle 10. Sarà Tamara Tippler ad aprire con il numero 1 nel Canton Vallese, seguita da Michelle Gisin con il n° 2. Sofia Goggia, con il numero 9, punterà dritto al tris stagionale nella disciplina della quale è leader. Prima di lei Ester Ledecka col ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 21 gennaio 2021) Sofia Goggia partirà con il numero nove e dopo Ledecka e Suter nella gara in programma domani venerdì 22a partire dalle 10.00. Sono otto le azzurre al via nelladi: Bassino con il 10 poi dal 17 al 19 Curtoni, Pirovano e Brignone.di: che cosa potrebbe succedere? Con l’incognita sulle condizioni meteo la prima gara didi domani, venerdì 22, si aprirà alle 10. Sarà Tamara Tippler ad aprire con il numero 1 nel Canton Vallese, seguita da Michelle Gisin con il n° 2. Sofia Goggia, con il numero 9, punterà dritto al tris stagionale nella disciplina della quale è leader. Prima di lei Ester Ledecka col ...

