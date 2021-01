Covid, Arcuri: “Prosegue ritardo vaccini. Da Pfizer prossima settimana 20% in meno” (Di giovedì 21 gennaio 2021) (Teleborsa) – “Abbiamo ricevuto il 29% in meno di dosi dalla Pfizer questa settimana e ci è stato comunicato che riceveremo il 20% in meno la prossima settimana. Il ritardo Prosegue”. È quanto ha annunciato il commissario per l’Emergenza Covid, Domenico Arcuri facendo il punto sulla questione dei vaccini per combattere il coronavirus. “Aspettiamo che alle comunicazioni facciano seguito delle previsioni e alle previsioni facciano seguito delle consegne che poi corrispondano: con molto dispiacere sono stato costretto a prendere atto che così non è”, ha spiegato Arcuri in merito alla comunicazione Ue sulla ripresa del 100% delle consegne da parte di Pfizer a partire dalla ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 21 gennaio 2021) (Teleborsa) – “Abbiamo ricevuto il 29% indi dosi dallaquestae ci è stato comunicato che riceveremo il 20% inla. Il”. È quanto ha annunciato il commissario per l’Emergenza, Domenicofacendo il punto sulla questione deiper combattere il coronavirus. “Aspettiamo che alle comunicazioni facciano seguito delle previsioni e alle previsioni facciano seguito delle consegne che poi corrispondano: con molto dispiacere sono stato costretto a prendere atto che così non è”, ha spiegatoin merito alla comunicazione Ue sulla ripresa del 100% delle consegne da parte dia partire dalla ...

