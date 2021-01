Chi è Flynn McGarry, il “Justin Bieber della cucina” ospite a Masterchef (Di giovedì 21 gennaio 2021) Masterchef entra sempre più nel vivo. La decima edizione del talent di cucina più famoso d’Italia alza il livello e stasera vedrà ospite Flynn McGarry. Giovanissimo, ecco chi è. La… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di giovedì 21 gennaio 2021)entra sempre più nel vivo. La decima edizione del talent dipiù famoso d’Italia alza il livello e stasera vedrà. Giovanissimo, ecco chi è. La… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it.

DonnaGlamour : Flynn McGarry: scopri chi è lo chef prodigio ospite di MasterChef - Flynn__mr : @marlenem_mr beh, strano in generale! non sono fan del quidditch, ma ammiro molto chi ci gioca... io non ne sono decisamente in grado! - joneshestia_mr : @Flynn__mr chi lo sa! - Flynn__mr : @kievskaya_mr COSA??? CHI È STATO??? LO DEVO PICCHIARE??? -