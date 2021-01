Biathlon, primo sigillo in carriera per Lisa Hauser nella 15 km di Anterselva. Un’ottima Wierer ai piedi del podio (Di giovedì 21 gennaio 2021) Il weekend di Anterselva (Italia), che ospita la settima tappa della Coppa del Mondo 2020-2021 di Biathlon, si apre con il trionfo nella 15 km femminile dell’austriaca Lisa Theresa Hauser. La ventisettenne di Kitzbühel si conferma dunque la donna del momento, autrice di una crescita spropositata nel fondo durante l’estate e diventata a tutti gli effetti una big del circuito. Con l’aggiunta della proverbiale precisione al tiro (0+0+1+0) Hauser agguanta così la prima vittoria della carriera e diventa la seconda nella storia della propria nazione a raggiungere questo traguardo, in questo magico 2021 dove è salita per la prima volta sul podio e ci è rimasta in quattro delle cinque prove individuali disputate. Un successo da assoluta ... Leggi su oasport (Di giovedì 21 gennaio 2021) Il weekend di(Italia), che ospita la settima tappa della Coppa del Mondo 2020-2021 di, si apre con il trionfo15 km femminile dell’austriacaTheresa. La ventisettenne di Kitzbühel si conferma dunque la donna del momento, autrice di una crescita spropositata nel fondo durante l’estate e diventata a tutti gli effetti una big del circuito. Con l’aggiunta della proverbiale precisione al tiro (0+0+1+0)agguanta così la prima vittoria dellae diventa la secondastoria della propria nazione a raggiungere questo traguardo, in questo magico 2021 dove è salita per la prima volta sule ci è rimasta in quattro delle cinque prove individuali disputate. Un successo da assoluta ...

