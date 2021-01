Supercoppa, arriva il primo trofeo di Pirlo: 2-0 al Napoli (Di giovedì 21 gennaio 2021) Le pagelle ed il tabellino della finale di Supercoppa italiana disputata tra Juventus e Napoli a Reggio Emilia. JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Chiellini, Danilo; McKennie, Arthur, Bentancur (39? st Rabiot), Chiesa (1? st Bernardeschi); Kulusevski (39? st Morata), Ronaldo. A disposizione: Buffon, Pinsoglio, Di Pardo, Dragusin, Frabotta, Ramsey, Fagioli, Ranocchia. Allenatore: Pirlo Napoli (4-2-3-1): L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di giovedì 21 gennaio 2021) Le pagelle ed il tabellino della finale diitaliana disputata tra Juventus ea Reggio Emilia. JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Chiellini, Danilo; McKennie, Arthur, Bentancur (39? st Rabiot), Chiesa (1? st Bernardeschi); Kulusevski (39? st Morata), Ronaldo. A disposizione: Buffon, Pinsoglio, Di Pardo, Dragusin, Frabotta, Ramsey, Fagioli, Ranocchia. Allenatore:(4-2-3-1): L'articolo proviene da YesLife.it.

GoalItalia : Il pullman del Napoli arriva al Mapei Stadium ???? Clima #Supercoppa ???? #JuveNapoli - samuele_moussa : #Cuadrado come #ciampolillo : arriva all'ultimo minuto e salva la baracca. #jvtblive #JuventusVsNapoli #JuveNapoli… - infoitsport : LIVE / Finale di Supercoppa Juve-Napoli: 2-0. Arriva sul finale il raddoppio di Morata - luigivit36 : Si arriva a questa #Supercoppa con un Napoli che vince 6a0 e una juve ke perde (male)2a0 quasi come inizio campiona… - CMonnezzo : @pinturicchio29 @sscnapoli Non so a che ora arriva però ci sono migliaia di tifosi che stanno idolatrando Maradroga… -