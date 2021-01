Super fibra WindTre a 28,98€ arriva anche a Ragusa, Trapani e Bagheria (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Super fibra WindTre con tutto incluso e un anno di abbonamento ad Amazon Prime al costo di 28,98€ al mese senza costi di attivazione è attivabile anche dai siciliani di Ragusa, Trapani e Bagheria. Nel prezzo è incluso il costo del modem, in caso di recesso prima di 24 mesi è previsto il pagamento di un importo pari a una mensilità del canone più le rate a scadere del modem (5,99€ al mese) per recesso prima di 48 mesi. La tariffa include chiamate illimitate, navigazione Internet illimitata con velocità di download fino a 1 Gbps, il modem e l’attivazione è gratuita se effettuata online. E in più un anno di Amazon Prime, valido sia per i nuovi clienti sia per i già iscritti ad Amazon Prime. fibra Tim contro fibra Fastweb: confronto ... Leggi su pantareinews (Di mercoledì 20 gennaio 2021)con tutto incluso e un anno di abbonamento ad Amazon Prime al costo di 28,98€ al mese senza costi di attivazione è attivabiledai siciliani di. Nel prezzo è incluso il costo del modem, in caso di recesso prima di 24 mesi è previsto il pagamento di un importo pari a una mensilità del canone più le rate a scadere del modem (5,99€ al mese) per recesso prima di 48 mesi. La tariffa include chiamate illimitate, navigazione Internet illimitata con velocità di download fino a 1 Gbps, il modem e l’attivazione è gratuita se effettuata online. E in più un anno di Amazon Prime, valido sia per i nuovi clienti sia per i già iscritti ad Amazon Prime.Tim controFastweb: confronto ...

WINDTRE continua ad ampliare la connettività ultraveloce in Sicilia e porta la rete fino ad 1 Gigabit di Open Fiber.

