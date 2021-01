Skul: The Hero Slayer - recensione (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Come i classici Disney insegnano, spesso i cattivi delle storie suscitano più simpatia delle loro controparti eroiche. È questo il caso di Skul: The Hero Slayer, un rogue-lite 2D realizzato da SouthPAW Games, pronto a lasciare l'Accesso Anticipato tra qualche ora. Protagonista della storia è Skul, un piccolo scheletro scampato fortuitamente all'assalto degli umani, capitanati dall'Eroe di Caerleon e da numerosi e abili Avventurieri; con il castello del Re dei Demoni sotto scacco e le più potenti creature sconfitte o imprigionate, la missione di Skul sarà quella di farsi strada tra le fila dei suoi nemici e dimostrare il proprio valore, salvando il suo Re per impedire che il bene trionfi. Come intuibile, la trama del gioco è molto leggera e scanzonata e si limita a dar colore all'esperienza ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Come i classici Disney insegnano, spesso i cattivi delle storie suscitano più simpatia delle loro controparti eroiche. È questo il caso di: The, un rogue-lite 2D realizzato da SouthPAW Games, pronto a lasciare l'Accesso Anticipato tra qualche ora. Protagonista della storia è, un piccolo scheletro scampato fortuitamente all'assalto degli umani, capitanati dall'Eroe di Caerleon e da numerosi e abili Avventurieri; con il castello del Re dei Demoni sotto scacco e le più potenti creature sconfitte o imprigionate, la missione disarà quella di farsi strada tra le fila dei suoi nemici e dimostrare il proprio valore, salvando il suo Re per impedire che il bene trionfi. Come intuibile, la trama del gioco è molto leggera e scanzonata e si limita a dar colore all'esperienza ...

Eurogamer_it : Skul: The Hero Slayer è un rogue-lite con un concept interessante e un gameplay semplice ma divertente. #recensione - zazoomblog : Skul: The Hero Slayer il frenetico hack and slash si mostra in azione nel pixelloso trailer di lancio - #Skul:… - Eurogamer_it : #SkulTheHeroSlayer, il frenetico hack and slash si mostra in azione nel pixelloso trailer di lancio. -

Ultime Notizie dalla rete : Skul The Skul: The Hero Slayer, ecco il trailer ufficiale di lancio | News The Games Machine Skul: The Hero Slayer - recensione

Skul: The Hero Slayer si affaccia sul panorama dei rogue-lite con un concept interessante e un gameplay semplice, ma divertente.

Godzilla vs Kong, le Funko Pop ufficiali rivelano meglio il look dei protagonisti

L'attesissimo crossover MonsterVerse diretto da Adam Wingard uscirà al cinema e in contemporanea su HBo Max il prossimo 26 marzo 2021 ...

Skul: The Hero Slayer si affaccia sul panorama dei rogue-lite con un concept interessante e un gameplay semplice, ma divertente.L'attesissimo crossover MonsterVerse diretto da Adam Wingard uscirà al cinema e in contemporanea su HBo Max il prossimo 26 marzo 2021 ...