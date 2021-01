Ragazzo aggredisce la madre e le estorce oltre 2000 euro per comprarsi la droga, arrestato (Di mercoledì 20 gennaio 2021) A causa di una segnalazione di una lite in famiglia, gli uomini della Squadra Volante sono intervenuti nel primo pomeriggio in una abitazione di Latina. Giunti sul posto i poliziotti hanno bloccato un giovane tossicodipendente, O.S. nato nel 1994, che aveva aggredito la madre, afferrandola violentemente per i polsi nel tentativo di estorcerle soldi per acquistare droga. I due genitori del 27enne, già nei giorni scorsi, avevano presentato una denuncia per i comportamenti violenti del figlio che era riuscito fino a quel momento a farsi consegnare oltre 2000,00 euro, con minacce e violenze. Il giovane è stato quindi tratto in arresto per maltrattamenti in famiglia ed estorsione. Attualmente è detenuto nelle camere di sicurezza della Questura in attesa di essere trasferito in carcere ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 20 gennaio 2021) A causa di una segnalazione di una lite in famiglia, gli uomini della Squadra Volante sono intervenuti nel primo pomeriggio in una abitazione di Latina. Giunti sul posto i poliziotti hanno bloccato un giovane tossicodipendente, O.S. nato nel 1994, che aveva aggredito la, afferrandola violentemente per i polsi nel tentativo dirle soldi per acquistare. I due genitori del 27enne, già nei giorni scorsi, avevano presentato una denuncia per i comportamenti violenti del figlio che era riuscito fino a quel momento a farsi consegnare,00, con minacce e violenze. Il giovane è stato quindi tratto in arresto per maltrattamenti in famiglia ed estorsione. Attualmente è detenuto nelle camere di sicurezza della Questura in attesa di essere trasferito in carcere ...

