Questo generale dei Marine non si è rifiutato di inviare rinforzi a Washington per l’Inauguration Day (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Il 20 gennaio 2021 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione via Facebook che chiedeva di verificare le informazioni contenute in un post pubblicato il 14 gennaio sul social network. Il post oggetto della nostra verifica contiene la foto di un uomo che indossa l’uniforme dei Marine e un testo che recita: «Il generale David Berger respinge la richiesta di Nancy Pelosi di mandare ulteriori truppe a Washington: “rispondo solo al presidente e il comandante in capo è ancora Donald Trump.” Sembra che il mondialismo abbia un grosso problema. Le forze armate sono dalla parte di Trump». Secondo l’autore del post, la fonte del messaggio sarebbe Cesare Sacchetti, personaggio annoverato da NewsGuard nella lista dei super-diffusori di disinformazione sulla Covid-19 in Europa e di cui ci siamo già occupati qui, qui e qui. Nel post ... Leggi su facta.news (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Il 20 gennaio 2021 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione via Facebook che chiedeva di verificare le informazioni contenute in un post pubblicato il 14 gennaio sul social network. Il post oggetto della nostra verifica contiene la foto di un uomo che indossa l’uniforme deie un testo che recita: «IlDavid Berger respinge la richiesta di Nancy Pelosi di mandare ulteriori truppe a: “rispondo solo al presidente e il comandante in capo è ancora Donald Trump.” Sembra che il mondialismo abbia un grosso problema. Le forze armate sono dalla parte di Trump». Secondo l’autore del post, la fonte del messaggio sarebbe Cesare Sacchetti, personaggio annoverato da NewsGuard nella lista dei super-diffusori di disinformazione sulla Covid-19 in Europa e di cui ci siamo già occupati qui, qui e qui. Nel post ...

