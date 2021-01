Questa Roma è allo sbando: ma non è (solo) colpa di Fonseca (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Il mondo della Roma si è ribaltato in cinque giorni: da spumeggiante sorpresa nelle zone alte, la formazione di Fonseca si ritrova ora nell’abisso Pazza Roma, per quanto la tentazione di aggiungere l’aggettivo incompetente sia tremendamente forte. In meno di una settimana la truppa di Fonseca passa dagli altari alla polvere, dalle lodi agli sberleffi. Sembra davvero lontanissimo nel tempo il pareggio agganciato con merito al cospetto dell’Inter. Un risultato che confermava la bontà del lavoro sin lì svolto, cui una certa qualità nel gioco offensivo spesso si abbinava. Il disastroso derby di venerdì scorso, però, ha forse segnato lo spartiacque della stagione. Cancellate in novanta minuti le velleità da rivelazione, i giallorossi rischiano ora di finire nella spirale negativa che una pesante sconfitta ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Il mondo dellasi è ribaltato in cinque giorni: da spumeggiante sorpresa nelle zone alte, la formazione disi ritrova ora nell’abisso Pazza, per quanto la tentazione di aggiungere l’aggettivo incompetente sia tremendamente forte. In meno di una settimana la truppa dipassa dagli altari alla polvere, dalle lodi agli sberleffi. Sembra davvero lontanissimo nel tempo il pareggio agganciato con merito al cospetto dell’Inter. Un risultato che confermava la bontà del lavoro sin lì svolto, cui una certa qualità nel gioco offensivo spesso si abbinava. Il disastroso derby di venerdì scorso, però, ha forse segnato lo spartiacque della stagione. Cancellate in novanta minuti le velleità da rivelazione, i girossi rischiano ora di finire nella spirale negativa che una pesante sconfitta ...

