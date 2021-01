LIVE Sci alpino, Prova Discesa Crans Montana in DIRETTA: riparte la prova dopo una lunga interruzione (Di mercoledì 20 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA PRIMA prova DI Discesa A KITZBUEHL 11.23: Venier sempre piuttosto distante da Gut: ha 1”22 di ritardo l’austriaca al traguardo 11.21: Ripartita la prova: Venier in pista 11.18: Gli addetti stanno spostando alcune porte su indicazioni di Gut, che la riteneva troppo veloce. Ci vorranno ancora alcuni minuti 11.15: Si sta provvedendo a sistemare la pista. Gut ha notato un passaggio troppo veloce e ha mosso gli organizzatori. Al cancellerò di partenza c’è l’austriaca Venier 11.08: probabilmente Gut-Behrami ha dato indicazioni per un passaggio pericoloso sulla pista e si sta lavorando per sistemare le cose 11.05: Subito interrotta la prova, nel ... Leggi su oasport (Di mercoledì 20 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA PRIMADIA KITZBUEHL 11.23: Venier sempre piuttosto distante da Gut: ha 1”22 di ritardo l’austriaca al traguardo 11.21: Ripartita la: Venier in pista 11.18: Gli addetti stanno spostando alcune porte su indicazioni di Gut, che la riteneva troppo veloce. Ci vorranno ancora alcuni minuti 11.15: Si sta provvedendo a sistemare la pista. Gut ha notato un passaggio troppo veloce e ha mosso gli organizzatori. Al cancellerò di partenza c’è l’austriaca Venier 11.08: probabilmente Gut-Behrami ha dato indicazioni per un passaggio pericoloso sulla pista e si sta lavorando per sistemare le cose 11.05: Subito interrotta la, nel ...

