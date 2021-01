Lazio, la probabile formazione anti - Parma: ecco Pereira - Muriqi (Di mercoledì 20 gennaio 2021) FORMELLO - Simone Inzaghi lascia spazio al turnover, in Coppa Italia contro il Parma si vedrà una Lazio rimaneggiata. formazione stravolta, il modulo non cambia. Sempre avanti con il solito 3 - 5 - 2. ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 20 gennaio 2021) FORMELLO - Simone Inzaghi lascia spazio al turnover, in Coppa Italia contro ilsi vedrà unarimaneggiata.stravolta, il modulo non cambia. Sempre avcon il solito 3 - 5 - 2. ...

laziolibera : Lazio, la probabile formazione anti-Parma: ecco Pereira-Muriqi - sportli26181512 : #Lazio, la probabile formazione anti-Parma: ecco Pereira-Muriqi: Inzaghi alle prese con gli infortuni, Luiz Felipe… - M_Barbaliscia : #Lazio, la probabile formazione in vista di #LazioParma LAZIO (3-5-2): Strakosha; Parolo, Hoedt, Acerbi; Lazzari,… - Kopame : @Carloalvino Carlè... l'Inter non deve vincere, così il Milan è in pratica la Lazio dell'anno scorso. Considerando… - Marco77018284 : @Jacop83 @travelfar79 @capuanogio La lazio ha sculato giocando sempre con gli stessi, poi ha avuto infortuni ed è c… -