GOVERNO AI SUPPLEMENTARI (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Alessandra Severini Il Senato dà al premier Conte una maggioranza fragile e lo lascia esposto alle bufere di ogni prossimo voto. I 156 voti a favore (140 no, 16 astenuti cio i renziani) sono stati ... Leggi su leggo (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Alessandra Severini Il Senato dà al premier Conte una maggioranza fragile e lo lascia esposto alle bufere di ogni prossimo voto. I 156 voti a favore (140 no, 16 astenuti cio i renziani) sono stati ...

I dem confermano la fiducia: "Scongiurato il salto nel buio". Critiche agli ex alleati renziani. La vera partita è la verifica della squadra, possibile un posto da vicepremier per Orlando ...

Alessandra SeveriniIl Senato dà al premier Conte una maggioranza fragile e lo lascia esposto alle bufere di ogni prossimo voto. I 156 voti a favore (140 no, 16 astenuti cioé i renziani) sono ...

I dem confermano la fiducia: "Scongiurato il salto nel buio". Critiche agli ex alleati renziani. La vera partita è la verifica della squadra, possibile un posto da vicepremier per Orlando ...