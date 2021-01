Giuntoli: “Gara importante, c’è un trofeo in palio. Milik? Ci sono ancora delle cose da sistemare” (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Cristiano Giuntoli, ds del Napoli, ha parlato così ai microfoni di Rai Sport prima della Supercoppa contro la Juventus: “C’è un trofeo in palio, è una partita molto importante. Esserci è già motivo d’orgoglio perchè deriva dal nostro percorso in Coppa Italia.Trattativa per Milik col Marsiglia arenata? Stiamo lavorando, siamo due club e un giocatore, ci sono ancora delle cose da sistemare”. Foto: Zimbio L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Cristiano, ds del Napoli, ha parlato così ai microfoni di Rai Sport prima della Supercoppa contro la Juventus: “C’è unin, è una partita molto. Esserci è già motivo d’orgoglio perchè deriva dal nostro percorso in Coppa Italia.Trattativa percol Marsiglia arenata? Stiamo lavorando, siamo due club e un giocatore, cida”. Foto: Zimbio L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

