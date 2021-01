GFVip 5, Alfonso Signorini attaccato da un ex concorrente: «Sono disgustato, è vergognoso» (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Nella puntata del Grande Fratello Vip 5 di lunedì 18 gennaio 2021 Pierpaolo Pretelli ha avuto un confronto diretto con il fratello Giulio per le dichiarazioni della sua famiglia contro la sua relazione con Giulia Salemi. Un momento molto delicato, durante il quale non Sono mancate lacrime e forti emozioni. Ad un certo punto del chiarimento tra fratelli al GFVip 5 è intervenuto anche Alfonso Signorini, quando ha sentito dire da Giulio che le sue dichiarazioni e anche quelle della mamma erano state non comprese dalla stampa. Queste parole hanno fatto decisamente infuriare il padrone di casa. Nelle ultime ore è intervenuto sul fatto anche un ex protagonista del reality, schierandosi dalla parte del fratello di Pierpaolo. Leggi anche –> GFVip 5, Pupo e la sua avventura da opinionista: «L’Italia del ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Nella puntata del Grande Fratello Vip 5 di lunedì 18 gennaio 2021 Pierpaolo Pretelli ha avuto un confronto diretto con il fratello Giulio per le dichiarazioni della sua famiglia contro la sua relazione con Giulia Salemi. Un momento molto delicato, durante il quale nonmancate lacrime e forti emozioni. Ad un certo punto del chiarimento tra fratelli al5 è intervenuto anche, quando ha sentito dire da Giulio che le sue dichiarazioni e anche quelle della mamma erano state non comprese dalla stampa. Queste parole hanno fatto decisamente infuriare il padrone di casa. Nelle ultime ore è intervenuto sul fatto anche un ex protagonista del reality, schierandosi dalla parte del fratello di Pierpaolo. Leggi anche –>5, Pupo e la sua avventura da opinionista: «L’Italia del ...

trash_italiano : 4 settembre 2022, Cinecittà Alfonso Signorini rassicura gli inquilini sul fatto che la quinta edizione del #GFVIP… - trash_italiano : Alfonso Signorini imita la crisi di Maria Teresa, ma il pubblico insorge. Al video in cui viene criticato il gesto… - StefanoGuerrera : e pensare che siamo rimasti sconvolti per mesi per i fuori onda di Flavio Insinna mentre Alfonso Signorini fa tranq… - doubleG____ : RT @trash_italiano: 4 settembre 2022, Cinecittà Alfonso Signorini rassicura gli inquilini sul fatto che la quinta edizione del #GFVIP sta… - shipstellari : RT @tsunami_10_: Alfonso ha detto svariate volte di conoscere Stefania. Cane di un conduttore non hai capito un cazzo. E non solo di Stef… -