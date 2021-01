GF Vip, Maria Teresa Ruta in crisi vuole tornare a casa, poi confessa: ‘Avrei preferito vedere mio fratello, non Guenda’ (Di mercoledì 20 gennaio 2021) La conduttrice ha avuto un crollo e sta pensando di lasciare il programma. Poi ha parlato dell’incontro con Guenda e della mancanza della sua famiglia GF Vip: Maria Teresa Ruta in crisi, vuole lasciare Lunedì scorso i vipponi del Grande fratello Vip hanno ricevuto una notizia che non avrebbero mai voluto ricevere. Alfonso Signorini li ha informato dell’ulteriore prolungamento del reality. Già la prima volta, quando il programma è stato allungato di due mesi, da dicembre a febbraio, molti sono andati in crisi e due di loro hanno abbandonato (Elisabetta Gregoraci e Francesco Oppini). Adesso i concorrenti dovranno rimanere nella casa due settimane in più del previsto. Tra i vip ci sono state forti reazioni. Tommaso ha avuto una crisi ... Leggi su kontrokultura (Di mercoledì 20 gennaio 2021) La conduttrice ha avuto un crollo e sta pensando di lasciare il programma. Poi ha parlato dell’incontro con Guenda e della mancanza della sua famiglia GF Vip:inlasciare Lunedì scorso i vipponi del GrandeVip hanno ricevuto una notizia che non avrebbero mai voluto ricevere. Alfonso Signorini li ha informato dell’ulteriore prolungamento del reality. Già la prima volta, quando il programma è stato allungato di due mesi, da dicembre a febbraio, molti sono andati ine due di loro hanno abbandonato (Elisabetta Gregoraci e Francesco Oppini). Adesso i concorrenti dovranno rimanere nelladue settimane in più del previsto. Tra i vip ci sono state forti reazioni. Tommaso ha avuto una...

