Galli | “Situazione statica Nessun segno di peggioramento”

Leggi su quotidianpost

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) “È sicuramente presto per cantare vittoria, però siamo in unaabbastanza, non così migliorata per cantare vittoria, ma negli ultimi giorni senza palesi segni di. Bisognerà tenere i nervi saldi e gestire”. Massimo, direttore di malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano, così ha dichiarato ai microfoni di Rainews24. Proprio di recente, intervistato da vari quotidiani, Massimoaveva detto che eravamo in una “allarmate”, anche a causa delle varianti di covid in circolazione, e aveva mostrato particolari timori per la variante brasiliana, definendola “bella tosta”. Adesso l’allarme, grazie alla diminuzione di contagi, sembra essere leggermente rientrato. Sempre ai microfoni di RaiNews24 il primario milanese ha parlato ...