Gabry Ponte in ospedale: paura per l’ex Eiffel 65 (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Il discografico e dj Gabry Ponte sta per subire una delicata operazione chirurgica al cuore: la notizia è arrivata direttamente dal profilo Instagram dell’ex Eiffel 65, che ha raccontato in quale complessa situazione clinica si trovi al momento. La malattia: un problema congenito Pur mantenendo un tono ottimista e positivo, Gabriele Ponte non può che dire le cose come stanno, ovvero spiegare di avere da anni un problema al cuore e di essere arrivato al punto di doverlo affrontare: “Il mio cuore , ironia della sorte, non va a tempo per colpa di una delle valvole principali al suo interno che è malata, e non funziona bene. Si tratta di una malattia congenita (leggasi difetto di fabbrica) che purtroppo è degenerativa”. Dopo anni in cui il problema è stato tenuto sotto controllo, ora pare che la ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Il discografico e djsta per subire una delicata operazione chirurgica al cuore: la notizia è arrivata direttamente dal profilo Instagram del65, che ha raccontato in quale complessa situazione clinica si trovi al momento. La malattia: un problema congenito Pur mantenendo un tono ottimista e positivo, Gabrielenon può che dire le cose come stanno, ovvero spiegare di avere da anni un problema al cuore e di essere arrivato al punto di doverlo affrontare: “Il mio cuore , ironia della sorte, non va a tempo per colpa di una delle valvole principali al suo interno che è malata, e non funziona bene. Si tratta di una malattia congenita (leggasi difetto di fabbrica) che purtroppo è degenerativa”. Dopo anni in cui il problema è stato tenuto sotto controllo, ora pare che la ...

