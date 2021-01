Filippo Nardi a bomba sul GF Vip: “Ecco cosa mi avevano detto in confessionale” (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Come è ormai noto Filippo Nardi è stato squalificato dal GF Vip a pochi giorni dal suo ingresso nella Casa. Il provvedimento è scattato dopo una lunga serie di frasi sessiste e pesanti che il concorrente ha rivolto ai suoi compagni di avventura, Maria Teresa Ruta in primis. Ed è poi tornato ad attaccarla dandole della ‘borderline’ sui social commentando il duro sfogo della concorrente del GF Vip. Nell’ultima puntata di Live – Non è la D’Urso, Filippo Nardi ha avuto un confronto con la figlia di Maria Teresa, Guenda Goria, e poi anche con il suo ex marito Amedeo. E nel noto ascensore Guenda immediatamente gli ha chiesto: “Io non capisco se ci sei o ci fai, dopo poche settimane dalle tue scuse per le offese a mamma torni ad attaccarla? Sbagliare è umano ma perseverare è diabolico”. (Continua dopo la ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Come è ormai notoè stato squalificato dal GF Vip a pochi giorni dal suo ingresso nella Casa. Il provvedimento è scattato dopo una lunga serie di frasi sessiste e pesanti che il concorrente ha rivolto ai suoi compagni di avventura, Maria Teresa Ruta in primis. Ed è poi tornato ad attaccarla dandole della ‘borderline’ sui social commentando il duro sfogo della concorrente del GF Vip. Nell’ultima puntata di Live – Non è la D’Urso,ha avuto un confronto con la figlia di Maria Teresa, Guenda Goria, e poi anche con il suo ex marito Amedeo. E nel noto ascensore Guenda immediatamente gli ha chiesto: “Io non capisco se ci sei o ci fai, dopo poche settimane dalle tue scuse per le offese a mamma torni ad attaccarla? Sbagliare è umano ma perseverare è diabolico”. (Continua dopo la ...

