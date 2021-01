È iniziata l’era del coraggio per azzerare le emissioni di carbonio e vincere la sfida climatica in modo equo

Leggi su domanipress

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) : così il WWF Italia mentre il mondo si appresta a festeggiare il rientro degli USA nell’Accordo di Parigi sul Clima. Oggi il Presidente Biden firmerà la lettera per annunciare la decisione. Ma non si limiterà a questo: Biden ha già annunciato un team formidabile, il più numeroso mai visto alla Casa Bianca, per affrontare la crisi. Il neo Presidente ha anche nominato esperti presso il Dipartimento di Stato e il Consiglio di Sicurezza Nazionale, il principale organo consultivo del Presidente per tutte le decisioni di politica estera. Il Dipartimento del Tesoro, il Dipartimento dei Trasporti e l’ufficio del Vice Presidente Kamala Harris avranno tutti uno staff dedicato alla politica, con ulteriori assunzioni previste nei prossimi giorni. Il WWF auspica che questo rappresenti l’inizio di una fase di accelerazione globale delle ...