Crisi governo, vertice di maggioranza in corso: le prossime mosse di Conte (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Crisi governo ultima ora – 20 gennaio 2021. È in corso da qualche ora un vertice di maggioranza con il premier Conte. Su scostamento e Ristori al momento l'esecutivo può contare anche sui voti di Italia Viva e del centrodestra. Ma il lavoro che verrà dopo delle commissioni, dove oltre al Recovery Plan deve passare anche la legge elettorale, potrebbe risentire del possibile passaggio di Italia Viva all'opposizione. Alla Riunione dovrebbero partecipare anche i capi di delegazione e i leader dei partiti. Dovrebbero essere presenti Nicola Zingaretti e Dario Franceschini per il Pd, Vito Crimi e Alfonso Bonafede per il M5s, Roberto Speranza per Leu. Il premier dovrebbe salire al Colle in serata dopo il meeting.

GiuseppeConteIT : Il Governo ottiene la fiducia anche al Senato. Ora l’obiettivo è rendere ancora più solida questa maggioranza. L'It… - matteosalvinimi : #Salvini: Che triste pagina di storia. Per arrivare a 161 prometteranno altre 5 poltrone? Per me la lealtà e la coe… - mante : Il vantaggio oratorio di Salvini è che alla Sagra dello Zampone, all’aperitivo in bermuda al Papeete o al Senato du… - gjscco : RT @GiuseppeConteIT: Il Governo ottiene la fiducia anche al Senato. Ora l’obiettivo è rendere ancora più solida questa maggioranza. L'Itali… - Andreeabertoni : RT @publunedisera: ?? Questa sera parliamo della crisi di governo con @MorMattia, @lofioramonti , @JacopoMorrone e altri grandi amici del pu… -