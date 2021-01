Ciclismo, Matteo Trentin: “Ho ancora un conto aperto con i Mondiali che spero di poter chiudere quest’anno” (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Il 2021 sarà sicuramente l’anno del riscatto per Matteo Trentin, pronto per una nuova avventura assieme alla UAE Team Emirates, dopo un 2020 da cancellare sotto ogni punto di vista. L’ex campione europeo, e medaglia d’argento ai Mondiali 2019 dello Yorkshire, ha proprio un affare in sospeso con la rassegna iridata che, dopo due anni dalla beffa inglese, è tornata prepotentemente nei suoi pensieri. Ebbene sì, il Campionato del mondo che si svolgerà nel mese di settembre a Leuven, in Belgio, sarà il suo obiettivo primario per la la stagione 2021. “Ho ancora un conto aperto con i Campionati del mondo e spero di poterlo chiudere quest’anno – ha affermato Matteo dal training camp dell’UAE Team Emirates a ... Leggi su oasport (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Il 2021 sarà sicuramente l’anno del riscatto per, pronto per una nuova avventura assieme alla UAE Team Emirates, dopo un 2020 da cancellare sotto ogni punto di vista. L’ex campione europeo, e medaglia d’argento ai2019 dello Yorkshire, ha proprio un affare in sospeso con la rassegna iridata che, dopo due anni dalla beffa inglese, è tornata prepotentemente nei suoi pensieri. Ebbene sì, il Campionato del mondo che si svolgerà nel mese di settembre a Leuven, in Belgio, sarà il suo obiettivo primario per la la stagione 2021. “Houncon i Campionati del mondo edilo– ha affermatodal training camp dell’UAE Team Emirates a ...

SportinRomagna : Ciclismo, trionfo di Matteo Malucelli in Venezuela #sportinromagna #ciclismo #VueltaAlTáchira2021… - LuisDiazVen : RT @cyclingoo: ?? Vuelta al Tachira 2021, ritorno vincente per Matteo Malucelli: battuti Colon e Nicolas Dalla Valle / By @spaziociclismo ht… - cyclingoo : ?? Vuelta al Tachira 2021, ritorno vincente per Matteo Malucelli: battuti Colon e Nicolas Dalla Valle / By… -

Ultime Notizie dalla rete : Ciclismo Matteo UAE Team Emirates, Matteo Trentin sulla sicurezza: “Il ciclismo è ancora molto indietro rispetto ad altri sport” SpazioCiclismo Ciclismo, Matteo Trentin: “Ho ancora un conto aperto con i Mondiali che spero di poter chiudere quest’anno”

Il 2021 sarà sicuramente l'anno del riscatto per Matteo Trentin, pronto per una nuova avventura assieme alla UAE Team Emirates, dopo un 2020 da cancellare sotto ogni punto di vista. L’ex campione euro ...

Il Paradiso delle Signore: venerdì doppia puntata ma cambia orario

Buone notizie per tutti gli appassionati de Il Paradiso delle Signore. Venerdì 22 gennaio andranno in onda due puntate della soap opera con Alessandro Tersigni, Vanessa Gravina, Roberto Farnesi, Ilari ...

Il 2021 sarà sicuramente l'anno del riscatto per Matteo Trentin, pronto per una nuova avventura assieme alla UAE Team Emirates, dopo un 2020 da cancellare sotto ogni punto di vista. L’ex campione euro ...Buone notizie per tutti gli appassionati de Il Paradiso delle Signore. Venerdì 22 gennaio andranno in onda due puntate della soap opera con Alessandro Tersigni, Vanessa Gravina, Roberto Farnesi, Ilari ...