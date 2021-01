Cgil-Cisl-Uil: salvi 572 lavoratori ospedale Columbus (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Roma – Siglato ieri l’accordo che garantisce il posto di lavoro a tutti i 572 dipendenti dell’ospedale Columbus di Roma, nell’ambito della procedura per l’acquisizione del ramo d’azienda da parte della Fondazione Policlinico Gemelli. “Una vertenza iniziata nel 2015, che, dopo l’affitto del ramo d’azienda, il fallimento e la gestione straordinaria, nel 2019 rischiava di chiudere, col conseguente taglio di posti letto e rischio occupazionale per gli operatori, per poi diventare centro Covid dai primi mesi della pandemia. Ora e’ arrivata a conclusione la procedura per la definitiva acquisizione da parte del Policlinico Gemelli, tramite i curatori fallimentari”, dichiarano Giancarlo Cenciarelli, Roberto Chierchia e Sandro Bernardini, Segretari generali di Fp Cgil Roma e Lazio, Cisl Fp Lazio, Uil Fpl Roma e Lazio. “Non ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Roma – Siglato ieri l’accordo che garantisce il posto di lavoro a tutti i 572 dipendenti dell’di Roma, nell’ambito della procedura per l’acquisizione del ramo d’azienda da parte della Fondazione Policlinico Gemelli. “Una vertenza iniziata nel 2015, che, dopo l’affitto del ramo d’azienda, il fallimento e la gestione straordinaria, nel 2019 rischiava di chiudere, col conseguente taglio di posti letto e rischio occupazionale per gli operatori, per poi diventare centro Covid dai primi mesi della pandemia. Ora e’ arrivata a conclusione la procedura per la definitiva acquisizione da parte del Policlinico Gemelli, tramite i curatori fallimentari”, dichiarano Giancarlo Cenciarelli, Roberto Chierchia e Sandro Bernardini, Segretari generali di FpRoma e Lazio,Fp Lazio, Uil Fpl Roma e Lazio. “Non ...

