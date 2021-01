Bambino di un anno ingerisce cocaina, il padre: “Forse mi era caduta” (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Un Bambino di un anno è stato ricoverato in ospedale, all’Umberto I di Roma, dopo aver ingerito della cocaina dei genitori Un Bambino di 13 mesi finito in ospedale a Roma dopo aver ingerito cocaina. Il bimbo si è sentito male ed è stato ricoverato all’Umberto I, trasportato in ambulanza da Civita Castellana, in provincia L'articolo Curiosauro. Leggi su curiosauro (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Undi unè stato ricoverato in ospedale, all’Umberto I di Roma, dopo aver ingerito delladei genitori Undi 13 mesi finito in ospedale a Roma dopo aver ingerito. Il bimbo si è sentito male ed è stato ricoverato all’Umberto I, trasportato in ambulanza da Civita Castellana, in provincia L'articolo Curiosauro.

