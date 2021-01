Avanti un altro, chi è Francesco Saverio Nozzolino? (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Uno dei personaggi più divertenti di “Avanti un altro!”, che tornerà a marzo su Canale 5, è Francesco Saverio Nozzolino. Il giovane salernitano ha debuttato nel 2016 a “Ciao Darwin”. In seguito ha fatto anche l’opionionista a “Pomeriggio Cinque” e ha recitato alcune scene della webserie “The Lady” di Lory Del Santo. Francesco Saverio Nozzolino è nato a Sarno, in provincia di Salerno, il 3 gennaio 1990. Il suo Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Uno dei personaggi più divertenti di “un!”, che tornerà a marzo su Canale 5, è. Il giovane salernitano ha debuttato nel 2016 a “Ciao Darwin”. In seguito ha fatto anche l’opionionista a “Pomeriggio Cinque” e ha recitato alcune scene della webserie “The Lady” di Lory Del Santo.è nato a Sarno, in provincia di Salerno, il 3 gennaio 1990. Il suo Articolo completo: dal blog SoloDonna

