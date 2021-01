Alberto Matano e il rapporto contrastato con Franco Di Mare: Ecco la verità (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Alberto Matano e Franco Di Mare sono colleghi a “La vita in diretta” ma le notizie su i due si fanno sempre più interessanti. Alberto Matano (Instagram)Alberto Matano è un famoso giornalista, conduttore televisivo ed autore nato a Catanzaro. La sua passione per la scrittura lo porta a lavorare con il quotidiano Avvenire durante il periodo dell’università. Successivamente completa gli studi in giurisprudenza presso La Sapienza e lavorerà con l’agenzia televisiva Rai News. La carriera sul piccolo schermo comincia invece nel 1988 nella redazione di Bloomberg TV. Nel 1999 diventa giornalista di professione. Qualche anno più tardi viene chiamato alla conduzione del TG1 dove continua a seguire la cronaca politico parlamentare. Acquisisce una ... Leggi su kronic (Di mercoledì 20 gennaio 2021)Disono colleghi a “La vita in diretta” ma le notizie su i due si fanno sempre più interessanti.(Instagram)è un famoso giornalista, conduttore televisivo ed autore nato a Catanzaro. La sua passione per la scrittura lo porta a lavorare con il quotidiano Avvenire durante il periodo dell’università. Successivamente completa gli studi in giurisprudenza presso La Sapienza e lavorerà con l’agenzia televisiva Rai News. La carriera sul piccolo schermo comincia invece nel 1988 nella redazione di Bloomberg TV. Nel 1999 diventa giornalista di professione. Qualche anno più tardi viene chiamato alla conduzione del TG1 dove continua a seguire la cronaca politico parlamentare. Acquisisce una ...

OrianaVilla9 : RT @LeParoleRai3: ”L’importante non è vincere ma partecipare' non lo ha detto De Coubertin come tutti credono” Alberto Matano a #LeParole… - zazoomblog : La Vita in diretta stop per Alberto Matano: cambia il palinsesto Rai - #diretta #Alberto #Matano: #cambia - albmatano : RT @LeParoleRai3: ”L’importante non è vincere ma partecipare' non lo ha detto De Coubertin come tutti credono” Alberto Matano a #LeParole… - LeParoleRai3 : ”L’importante non è vincere ma partecipare' non lo ha detto De Coubertin come tutti credono” Alberto Matano a… - infoitcultura : Alberto Matano, BOMBA sul conduttore: ecco chi sarebbe la fidanzata FAMOSA -