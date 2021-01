Venezia, famiglia distrutta dal Covid: in meno di tre settimane morti figlio di 42 anni e genitori (Di martedì 19 gennaio 2021) Un'altra famiglia distrutta dal Covid . E' accaduto nel Veneziano , dove in meno di tre settimane sono morti figlio e genitori. Ivan Bosso , 42 anni, noto falconiere, è deceduto il primo gennaio. ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 19 gennaio 2021) Un'altradal. E' accaduto nelno , dove indi tresono. Ivan Bosso , 42, noto falconiere, è deceduto il primo gennaio. ...

Ultime Notizie dalla rete : Venezia famiglia Venezia, famiglia distrutta dal Covid: in meno di tre settimane morti figlio di 42 anni e genitori TGCOM Covid, madre muore durante i funerali del figlio: oggi il virus stronca anche il padre

VENEZIA - Ennesima tragedia in casa Busso, dove un'intera famiglia è stata letteralmente presa di mira dal Covid, con esito nefasto. Dopo il decesso a ...

