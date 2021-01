Tragedia nel weekend | muore a 26 anni cadendo dalla scale mentre fa le pulizie

Leggi su viaggiarealverde

(Di martedì 19 gennaio 2021) In quel di Martignano, in provincia di Lecce, da poche ore si è consumata unache ha lasciato tutti senza parole. Giorgia Sergio, di 26, ha perso la vita durante il suo turno di lavoro. La giovane donna era già madre di un bambino di duee di uno di quattro. Attualmente era assunta in una ditta dicon un contratto regolare. Non c’è stato niente da fare per Giorgia La ragazza, dopo l’incidente, non sembrava versare in condizioni eccessivamente gravi, anche se, purtroppo, l’intervento chirurgico a cui si è sottoposta non è stato in grado di salvarle la vita. Era un giorno come un altro quando, sfortunatamente, Giorgia stava pulendo la vetrina del bar che, in quel momento, era chiuso al pubblico. Purtroppo, però, pare che la stessa non abbia appoggiato il ...