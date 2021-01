Supercoppa | il pronostico di Crippa | “Vince il Napoli 2-0 | l’Inter punta lo Scudetto”

Leggi su sportface

(Di martedì 19 gennaio 2021) Massimo, ex giocatore del, ha parlato ai microfoni della trasmissione “Il sogno nel cuore” della sfida che vede i partenopei contendere laalla Juventus. “Ricordo bene la vittoria della1990, l’ultimo trofeo prima dell’era De Laurentiis, il segreto di quelera uno spogliatoio molto unito e poi avevamo Maradona che era il più forte del mondo.” Tornando ai giorni nostri,dice la sua: “La Juventus non è quella degli anni passati, penso che potrebbe esserci una sorpresa eè la favorita per lo.” Per quanto riguarda invece il match del Mapei Stadium, ildisorride agli uomini di Gattuso: “il...