Sollievo Inter, Sanchez sta bene: con l'Udinese ci sarà (Di martedì 19 gennaio 2021) Milano, 19 gennaio 2021 - L'Inter che torna a vincere e convincere abbattendo la Juventus ha la faccia italiana e giovane della sua doppia B, Barella e Bastoni. Il secondo gol nasce proprio da una ... Leggi su ilgiorno (Di martedì 19 gennaio 2021) Milano, 19 gennaio 2021 - L'che torna a vincere e convincere abbattendo la Juventus ha la faccia italiana e giovane della sua doppia B, Barella e Bastoni. Il secondo gol nasce proprio da una ...

infoitsport : Inter, sospiro di sollievo per Sensi. Recuperato Darmian, buone notizie da Vecino e Pinamonti - intereilresto : @AndreaInterNews Il Campari quotidiano una volta al mese si dedica a quest’uomo e alla sua donna pensando che non f… - il_gentlemaw : Inter, sollievo per il sospiro di Sensi. - fcin1908it : Inter, sospiro di sollievo per Sensi. Recuperato Darmian, buone notizie da Vecino e Pinamonti -… - calciodangolo_ : ??Un rincalzo in più per #Conte in vista di #InterJuventus: Stefano #Sensi sarà a disposizione per il posticipo dell… -