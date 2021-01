Perché “l’ultima volta” di Kobe non è stata come tutte le altre

Leggi su linkiesta

(Di martedì 19 gennaio 2021) Iniziano cosìle ultime volte. Le ultime trasferte in ogni città, le ultime sfide con le varie franchigie NBA, contro ognuna delle qualiha segnato quaranta punti almeno una, unico nella storia oltre a Bob Pettit a riuscirci. Più significativo di altri è forse l’ultimo incontro con gli storici rivali di Boston, contro cuisegna trentaquattro punti, comunque insufficienti a evitare la sconfitta. E intanto il 13 aprile 2016, data in cui si concluderà la stagione dei Lakers, allo Staples Center contro gli Utah Jazz, si avvicina, e l’America intera, che partita dopo partita sta scoprendo una devozione nei suoi confronti di cui egli stesso probabilmente era inconsapevole, si raccoglie attorno a un’attesa ogni giorno più commossa. La cerimonia d’addio è di quelle in grande stile. È Hollywood che si fa ...