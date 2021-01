Nioh 3 è possibile ma solo in un futuro ' lontano'

Leggi su eurogamer

(Di martedì 19 gennaio 2021) Anche se3 non è attualmente in fase di sviluppo, il director Fumihiko Yasuda ha lasciato intendere che un nuovo capitolo della storia potrebbe arrivare, ma non nell'immediato. In una recente intervista, Yasuda parla dei progetti futuri dello studio di sviluppo, accennando ad un potenziale3. "In termini di sequel in questo momento, Team Ninja vorrebbe concentrarsi sul lavoro di nuovi titoli, quindi non c'è davvero un piano per3 in questo preciso momento. Ma dopo aver creato alcuni nuovi progetti e acquisito nuove esperienze e competenze da quei nuovi potenziali progetti, vorrei tornare alla serie ad un certo punto, utilizzare tutta l'esperienza e le nuove competenze che otteniamo da alcuni nuovi progetti, in modo da tornare alla serie creando qualcosa di ancora migliore rispetto ...